Juventus-Maccabi Haifa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la terza giornata del girone di Champions League.

Redazione ITASportPress

Juventus-Maccabi Haifa si gioca oggi, mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21 per la terza gara del girone di Champions League. Padroni di casa bianconeri chiamati a trovare i primi punti della stagione in Coppa dopo due sconfitte contro Psg e Benfica.

Juventus-Maccabi Haifa, le ultime

Senza Milik fermatosi nell'ultimo allenamento, la Juventus di Allegri dovrebbe puntare su Kostic, Di Maria e Vlahovic in attacco. In porta è tornato Szczesny a tutti gli effetti dopo essersi ripreso il posto già in campionato contro il Bologna. Difesa affidata a Bremer e Bonucci. Negli ospiti, attenzione a Pierrot e Tchibota in attacco che proveranno ad infastidire la retroguardia della Vecchia Signora.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita di Champions League tra Juventus e Maccabi Haifa, valida per la terza giornata del Gruppo H, si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.

La gara odierna sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Match visibile anche in streaming con SkyGo, scaricando l'app su PC, smartphone o tablet.

Atre opzioni per vedere Juventus-Maccabi Haifa in streaming sono NOW, acquistando il pass 'Sport' e selezionando la finestra dell'evento, oppure Infinity+ di Mediaset, solo per gli abbonati al servizio, sia in diretta tv che in streaming.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Mohamed, Abu Fani, Cornud; Chery; Pierrot, Tchibota. All. Bakhar