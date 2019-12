Juventus, maglia speciale per la Supercoppa: edizione… araba

La Juventus si prepara alla Supercoppa italiana di domenica sera contro la Lazio. Una sfida con in palio il primo trofeo della stagione. Una gara da affrontare anche con una maglia speciale per l’occasione.

Lo stesso club bianconero, infatti, ha annunciato attraverso i propri canali social, una divisa con nomi scritti in arabo e numeri particolari con fantasie arabe: “La divisa adidas – in edizione limitata – avrà all’interno di ogni singolo numero un tradizionale disegno calligrafico arabo che evidenzia la parola Juventus, con anche il nome di ogni singolo giocatore scritto in testo arabo”.