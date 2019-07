Juventus, Mandzukic dice no al Borussia Dortmund: ecco perché

Mario Mandzukic, con l’arrivo di Maurizio Sarri al posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, non rientra più nei piani della Juventus. Ecco perché il club, in questi giorni, sta cercando per il croato una nuova sistemazione. Un’interessante proposta era giunta dai tedeschi del Borussia Dortmund, con l’attaccante che però, come riporta Sky Sport, ha rifiutato l’offerta.

DETTAGLI – Mandzukic intenderebbe infatti aspettare una chiamata da parte del Bayern Monaco, formazione nella quale ha già militato per due stagioni tra il 2012 e il 2014. Per lo stesso motivo, il giocatore ha risposto al mittente ricche offerte provenienti dal campionato cinese.