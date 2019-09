Juventus, Mandzukic ha scelto il proprio futuro

Prima della partita contro la Fiorentina il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici aveva ammesso l’esistenza di trattative per la cessione di Mario Mandzukic nel campionato qatariota, lasciando intuire come la conclusione dell’affare fosse possibile, se non imminente.

Del resto l’attaccante craoto non rientra nei piani di Sarri, né per la Champions League, essendo stato escluso dalla lista, né per il campionato.

Alla fine, però, il vice campione del mondo ha scelto di dire no al ricco biennale proposto dall’Al Rayyan, pronto a mettere sul piatto 9 milioni di euro a stagione. Mandzukic ha deciso di restare a Torino, pur consapevole di avere poche possibilità di venire impiegato, almeno fino alla finestra di mercato di gennaio, quando l’addio potrebbe concretizzarsi. Chissà se attraverso uno scambio con il Manchester United che porti a Torino Paul Pogba…