Juventus, Matuidi verso il clamoroso ritorno al Psg

Quello di Blaise Matuidi è tra i principali nomi sulla lista dei partenti in casa Juventus. Il centrocampista francese, a differenza di quanto avveniva con Massimiliano Allegri, non è infatti considerato un elemento imprescindibile da Maurizio Sarri, che ha dato il via libera alla sua cessione. Sul centrocampista ci sono diverse pretendenti, ma lui avrebbe già espresso la sua preferenza.

RITORNO – Matuidi gradirebbe infatti tornare al Paris Saint-Germain, club che aveva lasciato nell’agosto 2017 proprio per approdare a Torino e con il quale ha già vissuto ben sette stagioni.