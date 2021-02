Juventus, McKennie e un gol per la storia: è il miglior marcatore americano della Serie A

Weston McKennie segna in Juventus-Crotone ed è un gol che vale più del semplice 3-0 finale per i bianconeri. Si tratta, infatti, di una rete… da record. L’americano, centrocampista arrivato questa stagione in quel di Torino, è entrato nella storia della Vecchia Signora e della Serie A.

McKennie, gol da record

Come riporta Opta, con 4 centri alla sua prima stagione italiana, il centrocampista della Juventus McKennie è diventato il miglior marcatore americano nella storia della Serie A, superato l’ex Chievo e Roma Michael Bradley a quota 3 reti.

Un’annata davvero magica quella del debuttante classe 1998 che con i suoi gol sta trascinando un reparto che, da inizio anno, ha leggermente stentato. Il bello però, siamo sicuri, deve ancora venire…