Juventus, McKennie ha convinto: deciso il riscatto a prescindere dalle clausole

La Juventus ha deciso di riscattare il cartellino di Weston McKennie anche se non dovessero verificarsi gli obiettivi stabiliti dal contratto stipulato in estate. Il giocatore americano è arrivato dallo Schalke 04 in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro che sarebbe diventato obbligo in caso di obiettivi raggiunti presumibilmente in chiave Europa.

Come spiega Tuttosport, le prestazioni del calciatore, però, avrebbero già tolto ogni dubbio sul suo futuro. La dirigenza bianconera ha deciso di riscattarlo anche nel caso in cui non dovessero realizzarsi gli obiettivi previsti. Diventato il marcatore americano più prolifico della Serie A il giovane McKennie ha guadagnato sul campo la fiducia della Vecchia Signora e di mister Pirlo che hanno già deciso di dare l’ok all’investimento importante.