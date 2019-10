Juventus, Mendes esalta i tifosi: “Ronaldo diventerà in bianconero il miglior marcatore della storia”

Poche ore dopo le parole del direttore sportivo della Juventis Fabio Paratici che ha anticipato come Ronaldo resterà in bianconero almeno fino alla scadenza del contratto, a parlare, seppur indirettamente, del futuro del proprio illustre assistito è stato Jorge Mendes.

L’agente portoghese, intervistato da Tuttosport, ha tessuto le lodi di CR7, anticipando la volontà del portoghese di battere nuovi record con la maglia bianconera, dopo aver raggiunto quota 700 reti in carriera grazie alla rete contro l’Ucraina realizzata con il Portogallo: “Cristiano ha raggiunto il notevole traguardo dei 700 gol, ma non ho dubbi che supererà Pelé come miglior marcatore nella storia del calcio e lo farà con la Juventus. 68 gol per lui non sono molti… Anche perché sono convinto che il meglio deve ancora venire”.

Segue il paragone con Pelè, ambizioso anche per chi si chiama Ronaldo…: “I numeri non mentono e illuminano il modo schiacciante in cui Cristiano Ronaldo frantuma i record, che lo elevano alla categoria del miglior giocatore nella storia del calcio e con una grande differenza rispetto al secondo, per tutto quello che ha ottenuto al servizio dei diversi club che ha rappresentato, sia in Inghilterra o in Spagna e ora in Italia, ma anche con la Nazionale. Se tutto questo dimostra che giocatore stratosferico è Ronaldo, per capire come ci è arrivato bisogna pensare al fatto che per lui non ci sono limiti all’ambizione, al lavoro, all’abnegazione, alla capacità di soffrire e all’impegno, in una realtà incomparabilmente più competitiva ed esigente rispetto al passato”.