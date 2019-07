Juventus, messaggio emblematico di Kean: “Nato per questo…”

“La notte è davvero il momento migliore per lavorare , tutte le idee sono lì per essere tue perchè tutti glialtri dormono. Nato per questo”, così Moise Kean sul proprio profilo Instagram.

Un messaggio che lascia spazio a mille interpretazioni. Di recente l’attaccante è stato accostato all’Ajax, nella trattativa tra Juventus e olandese per de Ligt, ma anche alla Premier League, dove l’Everton vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione.

Kean, forse, visti i colori della foto e l’immagine con la maglia bianconera, ha fatto intendere la voglia di rimanere a Torino, ma la decisione spetta anche alla società. I tifosi, intanto, si dividono e nei commenti c’è chi lo vorrebbe ancora alla Juventus e chi, invece, preferirebbe vederlo altrove.