Juventus-Milan si sfidano nella notte italiana tra il 27 e il 28 luglio alle 4:30 del mattino. Le due formazioni saranno impegnate in amichevole a Carson, negli Stati Uniti, per un test pre stagionale di preparazione nel Soccer Champions Tour.

Juventus-Milan, orario e dove vederla in tv

C'è grande attesa per la partita amichevole tra le due squadre italiane questa notte. Juventus e Milan scenderanno in campo per il Soccer Champions Tour negli USA e si daranno battaglia per mettere minuti importanti sulle gambe in vista della stagione 2023-24.