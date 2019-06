Juventus, nuova carta per arrivare a Milinkovic-Savic

Juventus scatenata sul mercato. Mentre per il reparto arretrato rimane vivo il sogno Matthijs de Ligt, per il centrocampo i bianconeri hanno messo nel mirino Milinkovic-Savic, oltre a Paul Pogba. Il serbo della Lazio piace molto al club di Andrea Agnelli, che sta studiando varie soluzioni per portarlo a Torino. E nelle ultime ore, come riporta Il Messaggero, sarebbe intervenuto in prima persona anche Jorge Mendes.

Il portoghese, già un anno fa, aveva fatto un tentativo per rilevare la procura del giocatore dalle mani di Kezman e adesso sarebbe tornato nuovamente all’assalto, con l’obiettivo di portare poi Milinkovic-Savic alla Juventus. A spingerlo in questa direzione, la ricca commissione per un trasferimento che si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro.