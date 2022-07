Juventus, mistero Rabiot: non parte per tournée americana per “motivi personali”

Il calciatore ha reso noto che resterà in Italia.

Redazione ITASportPress

Adrien Rabiot non farà parte della spedizione della Juventus per la tournée ritrovata dopo due anni di pandemia. Il centrocampista resterà in Italia così come faranno Arthur, Chiesa e Kaio Jorge, fermati dagli infortuni. Con loro anche Aaron Ramsey, non più nel progetto bianconero e perciò escluso dalle amichevoli di questo periodo.

L'assenza di Rabiot, però, è un vero mistero. Il calciatore non risulta essere infortunato e starà fuori per "motivi personali". A renderlo noto è stato lui stesso con una storia su Instagram: "In accordo con il club e per motivi personali, resterò in Italia per terminare la preparazione".

Da capire cosa sia accaduto al centrocampista che, teoricamente, fa parte della rosa di Allegri e potrebbe anche avere un ruolo importante nella stagione 2022-23. Rabiot non sembra essere sul mercato - nonostante in caso di offerta congrua le porte sarebbero aperte - e quindi non dovrebbero esserci tali motivazioni dietro. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno delucidazioni in merito.