Moggi: “Sarri alla Juventus? Dovrà fare quello che non poteva a Napoli: vincere…”

L’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera continua a far discutere. Sulla vicenda, ai microfoni di Radio Bianconera, si è espresso anche l’ex direttore sportivo della Vecchia Signora Luciano Moggi.

SARRI – “I tifosi devono appogiare Sarri. E’ un tecnico preparato, che adesso dovrà fare quello che non poteva fare a Napoli: vincere. Non deve più parlare di anticipi e posticipi e dire che i rigori vengono dati solamente a chi ha le maglie a striscie. La Juventus non viene aiutata: si aiuta da sola perché è forte”.

MERCATO – “Per me andrà via Mandzukic, mentre tornerà Higuain. Rimarrà poi Dybala: l’allenatore ha bisogno di piedi buoni come quelli di Gonzalo e Paulo”.