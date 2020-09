Juventus, Morata: “Impressionato da Pirlo. Voglio fare tanti gol. E con Cristiano Ronaldo…”

Alvaro Morata si ripresenta alla Juventus. Conferenza stampa per l’attaccante spagnolo arrivato nelle ultime ore a Torino e che si è già messo a disposizione della squadra allenata da Andrea Pirlo. E proprio del mister, degli allenamenti e degli obiettivi personali e di squadra che il centravanti ha parlato al debutto in questa sua nuova seconda esperienza con la Vecchia Signora.

Le parole di Morata

“La Juve ha scommesso su di me quando ero giovane, tornare era un mio sogno”, ha esordito Morata. “Pirlo? Devo dire che è bellissimo essere allenati da lui che è stato un mio compagno. Sono rimasto impressionato da come gestisce il gruppo, è la persona perfetta per la Juve e fare l’allenatore era nel suo destino”. “CR7? Conosco piuttosto bene Cristiano Ronaldo ed è felice che sia qui, ci siamo parlati molto anche prima che tornassi ma più per questioni tra famiglie. Quanti gol voglio fare? Tanti, ma la cosa più importante è vincere, come squadra. Se si guardano solo i numeri singoli, abbiamo sbagliato sport”.

Sull’addio da Torino: “Andare via da Torino non è dipeso da me; sono stato felice a Madrid, ma adesso per me è importante essere qua, ho mantenuto i contatti con tutti in questi anni. Era un bel ricordo, adesso abbiamo da vivere nuove sfide insieme”.



Sulla Champions League e lo scudetto: “La Champions? Questo è un trofeo importantissimo per la Juventus. Ci si arriva vicini da anni ma prima o poi la vincerà, speriamo quest’anno. Dobbiamo lavorare forte perché la fortuna del calcio è che ogni anno ci si può rifare”. E sul campionato: “La Serie A è diventata probabilmente la migliore Lega perché ci sono tanti calciatori forti. La Juve vince e ogni anno è più difficile perché non è semplice confermarsi perché tutti vogliono diventare campioni d’Italia”.

