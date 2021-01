Juventus-Napoli Supercoppa in diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Napoli di Supercoppa italiana si gioca oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21.00. Bianconeri e partenopei si sfidano per il primo trofeo della stagione. Stati d’animo diversi per le due squadre reduci rispettivamente dalla sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter e dal maxi successo contro la Fiorentina. Ma una finale, si sa, è una finale. Tutto può accadere.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Sembrano già scelte le due formazioni titolari che andranno a giocarsi la Supercoppa Italiana. La Juventus di Pirlo si affiderà a Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Il Napoli di Gattuso a Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Napoli di Supercoppa italiana si disputerà, come detto, questa sera mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 21.00. La partita si giocherà al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, rigorosamente a porte chiuse a causa dell’emergenza pandemica da coronavirus. La Supercoppa Italiana si gioca su gara secca: in caso di parità, si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. Arbitro del match sarà Paolo Valeri.

La Supercoppa italiana Juventus-Napoli sarà visibile in esclusiva sulla Rai. La partita potrà essere seguita in chiaro sul canale Rai 1 anche in HD. Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta live streaming su Rai Play, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match. Occorrerà solo avere una connessione ad internet stabile per seguire la sfida e godersi ogni emozione della gara.