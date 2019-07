Juventus, Neymar è davvero possibile: offerti due big in cambio

Sembrava essere una classica bomba di mercato estiva, ma Neymar alla Juventus potrebbe diventare presto una trattativa reale.

La Vecchia Signora continua a stupire e dopo aver messo a segno i colpi Ramsey, Rabiot e de Ligt è pronta ad un altro affare clamoroso. O’Ney, in rotta con il Paris Saint-Germain è entrato nei radar bianconeri che presto potrebbero formulare un’offerta.

CONTROPARTITE – Secondo quanto riporta Goal, la Juventus potrebbe offrire addirittura due giocatori più una somma da definire per arrivare a Neymar. Sarebbero Paulo Dybala e Blaise Matuidi gli esuberi in casa bianconera. Sacrificabili per arrivare al brasiliano. Il Psg non accetta contropartite, o almeno non lo ha fatto con il Barcellona, ma i buoni rapporti tra i due club potrebbe agevolare quantomeno il dialogo. Nelle prossime ore altri sviluppi. Neymar alla Juventus non è fantascienza.