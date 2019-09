Juventus, non solo Barzagli: un altro ex pronto a tornare come dirigente

Se il mercato giocatori si è chiuso a inizio settembre senza che la dirigenza della Juventus sia riuscita a sfoltire l’ampia rosa a disposizione di Sarri cedendo gli esuberi, sul fronte tecnico e societario l’autunno sembra essere foriero di novità importanti attraverso il ritorno di due ex.

Già definito quello di Andrea Barzagli, che dopo appena cinque mesi dall’addio al calcio è tornato in bianconero per entrare a far parte dello staff tecnico di Maurizio Sarri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport anche Marco Storari è pronto a tornare a far parte della famiglia juventina.

L’ex portiere dovrebbe svolgere il ruolo di collaboratore del ds Fabio Paratici, con competenze quindi legate al mercato e non tecniche. Accordo vicino dopo che Storari ha avuto un colloquio con il presidente Agnelli nelle scorse settimane.

Classe ’77, Storari ha lasciato il calcio al termine della stagione, giocata con la maglia del Milan. Nella Juventus ha militato tra il gennaio 2010 e il 2015, vincendo da vice di Gigi Buffon quattro scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.