Juventus, non solo de Ligt: altro big in arrivo a Torino grazie agli sponsor

La Juventus è pronta a piazzare almeno due grandi colpi. Dopo aver presentato il nuovo tecnico, i bianconeri pensano ai rinforzi da mettergli a disposizione. Se Adrien Rabiot sembra avvicinarsi, il vero colpo in dirittura d’arrivo dovrebbe essere il giovane centrale difensivo olandese dell’Ajax Matthijs de Ligt.

Per il classe ’99 sarebbero garantiti 7,5 milioni di euro all’anno più alcuni bonus facili da raggiungere. Al club, invece, una cifra molto vicina ai 75-80 milioni di euro: 67 cash e 13 di bonus. Ma la Juventus non si ferma alla difesa. Infatti, il vero sogno di mercato resta il ritorno di un big.

TORNA – Ebbene sì, è Paul Pogba il nome che entusiasma la piazza juventina. Nonostante la strada per il ritorno del Polpo sia in salita, ci sono diversi punti che andrebbero in favore della Vecchia Signora. Prima di tutto la volontà del centrocampista francese, che farebbe volentieri ritorno nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta. E se il problema ingaggio può essere eliminato con uno sforzo da parte della Juventus, il vero punto interrogativo sarebbe la cifra chiesta dal Manchester United: 150 milioni di euro. Decisamente troppi per la Juventus che, però, potrebbe avere un alleato a sorpresa. Come scrive Sport Mediaset, infatti, l’ Adidas ha tra i suoi clienti-testimonial sia la Juventus, sia Pogba e potrebbe decidere di venire in aiuto di Agnelli, magari rispondendo al “favore” di aver dato ancora maggiore visibilità al marchio con l’acquisto di CR7. Tutte le strade restano aperte. La Juventus spera, i tifosi sognano…