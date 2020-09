Juventus, non solo Higuain: rebus sul futuro di Dybala

In casa Juventus è tempo di scelte. Quella già fatta su Higuain e quella da fare su… Paulo Dybala. Il futuro dei due argentini è in bilico: il Pipita dirà addio ai bianconeri mentre la Joya è a caccia di un rinnovo che tarda ad arrivare. Una situazione che sta mettendo grosse perplessità al diretto interessato.

Juventus: rebus Dybala

Dato per incedibile da mister Pirlo, Dybala non è però così convinto del parere della società. L’attaccante, infatti, sta aspettando una chiamata del club per il rinnovo di contratto. Telefonata che è attesa dalla conclusione della passata stagione e che ancora tarda ad arrivare. Come noto, il calciatore si aspetta un rinnovo a cifre da top player, alla Cristiano Ronaldo, e sembra essere proprio questo il problema che, fino ad ora, ha frenato la società ad effettura la famosa chiamata. Con il contratto in scadenza nel 2022 e il nodo ingaggio da non sottovalutare, la posizione di Dybala non è così solida come si pensi. Un rebus che andrà sciolto il prima possibile per evitare sorprese…

