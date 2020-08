Juventus, novità per la terza maglia: spunta… l’arancione

La Juventus si tinge di… arancione. Periodo di cambiamenti in casa Vecchia Signora, non solo per quanto riguarda il nuovo allenatore e il prossimo mercato. Infatti, se in campo ci sarà una probabile rivoluzione, in un certo senso lo stesso avverrà per quanto riguarda le maglie del 2020-21.

Juventus, la terza maglia è arancione

Secondo l’anticipazione che arriva direttamente dal profilo Twitter La Maglia Bianconera la Juventus avrebbe deciso di puntare su un colore nuovo e con ha particolarmente a che vedere con il classico bianconero che la rappresenta. La terza maglia sarebbe arancione con inserti neri nel colletto e nelle maniche e nelle strisce orizzontali che contraddistinguono lo sponsor che si trova al centro. Curioso come nelle immagini pubblicate dal profilo specializzato sia presente De Ligt, olandese e, in questo senso, legato proprio al colore arancione della sua Nazionale.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE