Juventus, addio illustre: un big bianconero verso la Premier League

Il ritorno di Higuain ha reso ancora più affollato il reparto offensivo della Juventus che con l’arrivo di Sarri potrebbe vivere un bel restyling. Se l’argentino è comunque sul mercato e si cercherà di piazzarlo prima del 2 settembre, a rischio è anche la permanenza di altri attaccanti, considerati intoccabili sotto la gestione Allegri.

Mario Mandzukic rischia di trovare davvero poco spazio questa stagione con Sarri che sembra intenzionato a rilanciare Douglas Costa e Dybala senza contare che Paratici continua ad inseguire Mauro Icardi, pronto ad approfittare della sua rottura con l’Inter. Il croato è così finito nel mirino di diverse squadre, si era parlato di un ritorno in Bundesliga al Borussia Dortmund o al Bayern Monaco, ma la pista più concreta sembra portare alla Premier League. Secondo il Telegraph, l’Everton viste le difficoltà a raggiungere obiettivi come Pépé o Malcom si sta muovendo per Mandzukic che ormai sembra essersi rassegnato a fare le valigie e lasciare dopo quattro anni il club bianconero.