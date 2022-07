Juventus, ospiti illustri in ritiro negli States: arrivano Chiellini e Del Piero

I grandi ex capitano in ritiro a far visita ai bianconeri.

Un tuffo nel passato dando uno sguardo al futuro. In casa Juventus sono state ore bellissime e di festa nel corso del ritiro negli States. Infatti, per il popolo bianconero è stata l'occasione per riabbracciare due leggende del club. Parliamo di Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini che si sono presentati a far visita alla squadra che si sta allenando a Los Angeles.