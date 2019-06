Juventus, Paratici apre: “Pogba e Rabiot? Ci proviamo. Su Sarri…”

Nel giorno della presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus, anche Fabio Paratici, presente in sala stampa, ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Il direttore dell’area sportiva bianconera ha fatto il punto su diverse questioni. Ecco le sue parole:

VINCERE – “Bel gioco o meglio vincere sempre? Conta esattamente come prima vincere, siamo qui per questo. Non c’è una ricetta per cui si vinca o si perda, se ci fosse ci sarebbe un brevetto e chi l’avrebbe inventato sarebbe ricchissimo. La spinta propulsiva era l’alchimia che si era creata tra allenatore, squadra, società e tifosi abbiamo pensato che potesse affievolirsi. Scelta dettata non dal gioco e non dai risultati”, ha detto Paratici.

SCELTA – “La scelta di Sarri? Il gioco non è stato centrale nella motivazione di cambiare. Abbiamo scelto Sarri perché crediamo sia il migliore allenatore per la Juventus in questo momento. Come pensavamo cinque anni fa di Allegri, otto anni fa di Conte. Allenatori che hanno vinto in maniera totalmente opposta. Sarri è il migliore possibile, è il più adatto in questo momento per allenare la Juventus. E’ stato assolutamente la nostra prima scelta. Non siamo stati a guardare all’esterno ma soprattutto alla concretezza e alla nostra volontà”.

MERCATO – “Pogba e Rabiot? Due bravi giocatori. Pogba è un giocatore dello United, ci ha dato tanto, è cresciuto da noi, gli vogliamo bene. Ma è un giocatore dello United. Su Rabiot ci sono tante squadre, noi facciamo la nostra corsa e ci proviamo. Parleremo anche con Sarri”.