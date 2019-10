Juventus, Paratici chiude il mercato: “A gennaio non arriverà nessuno”

Premiato a Londra Fabio Paratici, insignito del ‘Manager of the Wear”, a margine della cerimonia ha accettato di parlare anche delle future mosse di mercato della Juventus, club per cui il dirigente piacentino lavora come Chief Executive Officer.

Paratici, che ha mai fatto mancare notizie e anticipazioni sul mercato della Juventus, ha parlato di tutto, dal futuro di Ronaldo alle voci su Rakitic fino a chiarire che i bianconeri non avranno un ruolo nel mercato di gennaio.

“Per noi Cristiano è importantissimo, siamo felici di lui come lui lo è di noi. Non ho dubbi che possa restare sia al termine di questa che della prossima stagione Rakitic? Abbiamo la rosa al completo e la consideriamo una delle più forti d’Europa. Siamo contenti dei nostri giocatori”.

Chi resta in bilico è Mario Mandzukic che, dopo averci rifiutato le proposte dal Qatar potrebbe attendere gennaio per indossare la maglia del Manchester United: “Abbiamo scelto un periodo in cui lui potesse stare un attimo tranquillo – ha concluso Paratici – Il Qatar non si è concretizzato ed è rimasto con noi. Ora vedremo a gennaio cosa succederà”.

Come ripora ‘The Sun’, in particolare, i Red Devils avrebbero pronta un’offerta da 10 milioni a gennaio per convincere Mandukic a trasferirsi e lasciare Torino dopo quattro stagioni e mezzo.