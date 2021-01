Juventus, Paratici: “Parole di Chiellini? Non parla a caso. Il campione ferito è pericoloso da affrontare”

A pochi minuti dalla sfida contro il Bologna, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Dazn: “Abbiamo vissuto un’altalena di emozioni tra la sconfitta contro l’Inter in campionato e la vittoria della Supercoppa col Napoli. Giochiamo ogni tre giorni e oggi non penso che la sfida possa essere molto diversa dalle altre”.

“Le parole di Chiellini dopo la sconfitta contro l’Inter? Abbiamo un gruppo di giocatori molto responsabili, quelli più anziani come Chiellini, Bonucci e Buffon sono campioni, dobbiamo ringraziarli per ciò che ci hanno dato in questi anni. Quando parlano non lo fanno mai a caso, il campione ferito è sempre pericoloso da affrontare“.