Juventus, Paratici: “Rinforzi sul mercato a centrocampo? Secondo me…”

Qualche minuto prima del fischio d’inizio del match di Champions League fra Bayer Leverkusen e Juventus, che chiude la fase a gironi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il ds bianconero Fabio Paratici: “Rinforzi a centrocampo nel mercato di gennaio? Come ho già detto altre volte, credo che abbiamo una rosa molto competitiva e completa: abbiamo Emre Can, Khedira rientrerà, quindi non abbiamo alcuna intenzione di operare sul mercato in quel ruolo”.

Ha parlato anche di Gigi Buffon, che torna in Europa con la Juventus dopo quella notte di Madrid di un anno e mezzo fa: “Bisognerebbe chiedere a lui che effetto gli fa risentire la musichetta della Champions, noi siamo contenti di rivederlo stasera giocare con noi, siamo molto contenti che lui sia tornato con noi, che si goda questo momento”.