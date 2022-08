Juventus, Paredes è bloccato: tutta “colpa” di due bianconeri…

Tutto fermo in casa bianconera per l'arrivo dell'argentino del Psg.

Mercato ancora aperto ma, almeno per la Juvnetus, bloccato. Dopo il no di Adrien Rabiot al Manchester United, la Vecchia Signora sta incontrando diverse difficoltà anche per la potenziale cessione di Arthur, per il quale non si intravedono possibilità di addio all'orizzonte.

Senza la partenza del brasiliano, sarà molto difficile per i bianconeri muoversi in entrata e concludere l'operazione Leandro Paredes. Il centrocampista del Psg, non è certo un segreto, piace molto al club italiano ma servono comunque 20 milioni. Una cifra che la Juventus sperava di trovare proprio dalla cessione di Rabiot o almeno quella di Arthur ma che al momento sembra impossibile da trovare.

Il problema nel chiudere per l'argentino parigino sta proprio nelle trattative per il francese e per il brasiliano che dovrebbero essere interessati a trovarsi una destinazione dove giocare con continuità ma che, per ora, non sembrano averla trovata complici anche gli alti ingaggi che potrebbero restare unicamente un problema della società bianconera...