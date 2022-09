Juventus, pazza idea Tuchel se salta Allegri

Rumors sul futuro del tecnico: in caso di addio all'italiano, possibile arrivo dell'ex Chelsea.

Redazione ITASportPress

Una gara contro il Monza assolutamente da vincere per la Juventus. Un successo che metterebbe anche in una posizione migliore il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, molto chiacchierato in queste settimane.

In casa della Vecchia Signora, infatti, sarebbero in atto delle riflessioni importanti a proposito del futuro del mister. Sebbene Allegri sia "protetto" da una contratto importante che, in caso di esonero, peserebbe tanto nelle casse del club, non è comunque da escludere un addio.

In tal senso, Repubblica parla di una possibile sostituzione di Massimiliano Allegri con un mister che, da poco, ha ricevuto il benservito. Si tratta di Thomas Tuchel, ormai ex Chelsea, esonerato dal club di Londra da poco. Il tecnico tedesco rappresenterebbe un’opportunità certamente affascinante per il mondo Juventus. Il problema resta nelle cifre molto elevate dell'operazione, sia per l'uscita di Allegri che per lo stesso ingaggio del nuovo allenatore.

Staremo a vedere se e come si evolverà la vicenda in casa bianconera.