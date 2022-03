Juventus, per il dopo Dybala c’è un nome in pole position

Le mosse di mercato dei bianconeri

La Juventus prepara il futuro ed in modo particolare le mosse per il dopo Dybala . La Joya lascerà la Vecchia Signora al termine della stagione in corso e sarà necessario, quindi, provvedere sul mercato ad uno o più giocatori offensivi per rimpiazzarlo.

Sono diverse le piste seguite dai bianconeri ma, come riportato da Tuttosport, il nome principale è solo uno: Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma resta in pole position e le conferme c'erano state già in passato con like dello stesso giocatore giallorosso nei confronti di alcuni colleghi juventini. Ma esistono anche delle alternative al calciatore italiano. Tra le diverse candidature presente anche quella del brasiliano del Manchester City Gabriel Jesus che potrebbe cambiare aria in estate soprattutto dopo l'arrivo di Julian Alvarez. In corsa per rinforzare l'attacco della Juventus, poi, ci sono ancora degli italiani. Si parla sempre più spesso dei talenti del Sassuolo Domenico Berardi e Giacomo Raspadori. Da capire dunque come si muoveranno i bianconeri.