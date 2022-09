Juventus, Perin lancia il messaggio: “Deve scattare qualcosa…”

Pareggio e polemiche all'Allians Stadium dopo Juventus-Salernitana , gara valida per la sesta giornata di Serie A. La Vecchia Signora non va oltre il 2-2 contro la formazione di Nicola ma se a prendersi la scena sono gli errori arbitrali, non va dimenticata anche la prova piuttosto opaca della squadra di Allegri.

Anche dallo spogliatoio bianconero arrivano infatti messaggi in tal senso. E' Mattia Perin a sfogarsi sui social e suonare la carica verso la squadra: "Deve scattare qualcosa e situazioni come quella di ieri devono servirci per trasformare rabbia e frustrazione in energia", ha scritto l'estremo difensore bianconero.