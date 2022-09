Juventus, Perin: “Non siamo ancora consapevoli della nostra vera forza ma…”

Mattia Perin , portiere della Juventus , ha rilasciato un'intervista a La Stampa nella quale ha analizzato anche la sconfitta per 2-1 subita ad opera del Paris Saint-Germain dai bianconeri nella prima uscita stagione in Champions League.

L'estremo difensore, anche grazie all'infortunio di Szczesny, si è preso un ruolo da protagonista tra i pali della Vecchia Signora e ha avuto parole da vero leader: "C'è rammarico, non siamo entusiasti del risultato perché alla Juventus vincere è importantissimo, ma sappiamo che dobbiamo acquisire nuova fiducia dopo quanto fatto vedere. Nel primo tempo eravamo un po' timorosi, poi abbiamo cambiato tipo di pressione e li abbiamo messi in difficoltà".

Perin ha poi aggiunto in merito agli impegni futuri e alla crescita della squadra: "Stiamo maturando, questa è una squadra di ragazzi super responsabili che hanno voglia di lavorare, anche se non siamo realmente consapevoli ancora della nostra forza".

Prossimi impegni, in campionato contro la Salernitana e poi di nuovo in Champions contro il Benfica. Staremo a vedere come si comporterà la Juventus.