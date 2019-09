Juventus, Perin rivede la luce: “Amo questo sport”

Dopo aver visto sfumare il trasferimento al Benfica quando tutto sembrava fatto a causa di un problema alla spalla, Mattia Perin è tornato ad allenarsi con la Juventus.

Per l’ex portiere del Genoa è la fine di un incubo, “festeggiato” attraverso un post su Instagram, corredato anche da un video che riprende l’ex capitano del Genoa al lavoro alla Continassa: “Sarò sempre pronto a superare ogni ostacolo”.

“Amo questo sport – si legge ancora – Amo condividere lo spogliatoio con i miei compagni, amo l’adrenalina di una partita e la meticolosità da mettere in ogni singolo allenamento per alzare più possibile il nostro livello, amo le critiche ed i complimenti di questo sport, amo il gioco del CALCIO e fin quando questo amore sarà così radicato e profondo dentro di me, fin quando sentirò ardere dentro di me l’amore per la competizione sarò sempre pronto a superare ogni ostacolo che mi troverò davanti”.