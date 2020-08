Juventus, Pirlo ha scelto un altro membro del suo staff: si tratta di un ex bianconero

La nuova Juventus di Andrea Pirlo si delinea. Dopo essere diventato il nuovo tecnico della Vecchia Signora, il mister sta lavorando per comporre il suo staff che dovrà essere pronto per raggiungere ogni obiettivo. Dopo aver incontrato la dirigenza, sembra essersi delineata una linea ben precisa.

Pirlo ha scelto: anche Tudor nello staff

Dopo quello di Andrea Pirlo in veste di allenatore, la Juventus potrebbe ufficializzare un altro ritorno che farebbe felici i tifosi: quello di Igor Tudor, ex difensore con un passato in bianconero tra il 1998 e il 2007. Da quanto si apprende, sarebbe proprio l’ex tecnico anche dell’Udinese e dell’Hajduk Spalato, al quale si era unito lo scorso primo gennaio, il prescelto dal Maestro per completare il suo staff tecnico.

Prende forma, dunque, la nuova Juventus che dovrebbe vedere dunque oltre a mister Pirlo e al citato Tudor, anche Roberto Baronio nelle vesti di vice allenatore, Paolo Bertelli come preparatore atletico, Claudio Filippi come preparatore portieri e Antonio Gagliardi nelle vesti di match analyst.

