Juventus, Pirlo si affida agli ex compagni: la chiamata al campione del mondo…

Andrea Pirlo chiama, Alessandro Nesta risponde? Sarebbe questa l’indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport in merito alle intenzioni del nuovo allenatore della Juventus che è al lavoro per completare il proprio staff tecnico. Non solo Roberto Baronio e Igor Tudor, il Maestro avrebbe telefonato anche all’attuale mister del Frosinone.

Juventus: Pirlo chiama Nesta

Secondo quanto si apprende Andrea Pirlo avrebbe intenzione di portare in bianconero Alessandro Nesta, attuale mister del Frosinone. Il neo tecnico della Juventus vorrebbe un vice allenatore di peso e si è mosso in prima persona telefonando proprio al tecnico del Frosinone, reduce dalla delusione per la sconfitta nella finale del playoff che avrebbe potuto portarlo in Serie A. Nesta e Pirlo sono stati compagni di squadra in Nazionale con la quale si sono laureati campioni del mondo in Germania nel 2006 oltre che al Milan dove hanno vinto due scudetti e due Champions League oltre ad altrettante Supercoppe italiane ed europee, una Coppa Italia e a un Mondiale per Club. Vedremo se il duo vincente si unirà anche a Torino.

