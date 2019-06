Juventus, Pogba sempre più vicino: il francese pronto al clamoroso ritorno

La telenovela è iniziata, o forse, non si è mai conclusa. Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus potrebbe presto trasformarsi da sogno in realtà. In casa bianconera ci sperano e, anzi, sono convinti che il Pogbis possa davvero concretizzarsi.

Gli indizi ci sono tutti: il Manchester United non giocherà la Champions League, il Real Madrid, altra pretendente per il francese, al momento si gode gli altri super acquisti, e la Juventus ha bisogno di un centrocampista del calibro del campione del mondo in carica. Inoltre, Pogba ha già dato più volte dimostrazione di voler tornare a Torino, dove ha lasciato gran parte degli amici di un tempo.

SI PUO’ – Nel 2016 il trasferimento in Red Devils, adesso, nell’estate del 2019, il clamoroso dietrofront in bianconero. Dai social, più precisamente su Instagram, Pogba si è fatto immortalare in compagnia di un tifoso che portava con orgoglio entrambe le maglie indossate dal francese nel suo periodo juventino, la numero 6 e la numero 10. Nell’era social, dove ogni segnale, anche una stories, può essere inteso come un messaggio di mercato, Pogba alla Juventus diventa molto più di una suggestione. La Juventus c’è, ed è pronta a riaccogliere il suo Polpo.