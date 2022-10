Juventus, Pogba verso il rientro: ecco quando sarà in gruppo

Potrebbero esserci buone notizie, finalmente, in casa Juventus . Non solo per la vittoria del derby arrivata sabato contro il Torino, ma anche in chiave rientro di giocatori importanti. In modo particolare in merito al recupero di Paul Pogba .

Dalle ultime notizie che arrivano dalla Continassa, infatti, Pogba ad inizio settimana comincerà a lavorare gradualmente in gruppo. Tutto come da programma: sottoposto a una meniscectomia artroscopica selettiva esterna lo scorso 5 settembre per risolvere il problema al ginocchio destro il Polpo dovrebbe tornare in campo tra fine ottobre e inizio novembre. La data precisa per rivederlo in campo? Difficile da dire ma sembrano poterci essere due possibilità. O contro il Paris Saint-Germain in Champions League il 2 novembre o nella gara successiva di campionato contro l'Inter del 6 novembre.