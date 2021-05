Juventus, presentata nuova maglia: debutta in finale Coppa Italia contro Atalanta

Ufficialmente presentata la nuova divisa dei bianconeri

La divisa, come spiegato dalla stessa società in un comunicato apparso sul sito, farà il suo esordio domani, nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Nel video di lancio pubblicato sui social, tanti protagonisti bianconeri come McKennie e De Ligt in primo luogo, ma anche Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, oltre a Bonucci, Rosucci, Gama, Girelli, Bentancur e Sembrant.

"Era importante per noi celebrare il 10° anniversario del trasferimento allo Stadium con questa maglia, perché sappiamo quanto significhi per i tifosi; integrare le stelle del Walk of Fame ci permette di connetterci con tutte le persone associate al club-. La Juventus è un club sinonimo di innovazione ed è leader mondiale nel mondo del calcio, per questo abbiamo voluto inserire un elemento nuovo e unico in questa maglia, pur rimanendo fedeli alla sua tradizione", il commento che si legga sul sito della Juventus da parte di Francesca Venturini, Football Designer di Adidas.