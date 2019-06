Juventus, pronto il tris di colpi targato Raiola

Torna ad essere rovente l’asse di mercato tra la Juventus e Mino Raiola. Il potente procuratore potrebbe risultare decisivo per ben tre operazioni clamorose della Vecchia Signora. Due difensori e un centrocampista: sembrano essere queste le mosse bianconere per le prossime settimane.

Come riporta Tuttosport, infatti, Matthijs de Ligt, Paul Pogba e Luca Pellegrini sono i nomi caldi su cui Paratici, Nedved e il noto agente starebbero lavorando. Il sogno è il difensore dell’Ajax, la cui valutazione spaventa, ma sino a un certo punto. Per il terzino della Roma – nell’ultima parte di stagione al Cagliari -, invece, potrebbe essere inserito Mattia Perin per far si che i giallorossi risolvano anche la grana portiere (Olsen in uscita). Per quanto riguarda il francese del Manchester United, la suggestione sembra poter diventare realtà con il centrocampista che continua a mandare segnali importanti alla Juventus.

Oggi la presentazione di Maurizio Sarri, poi, sarà un mercato da almeno tre colpi…