Juventus, può arrivare un altro svincolato: si guarda in casa Manchester United

Tra gennaio e la prossima estate la Juventus e il Manchester United potrebbero essere protagoniste di trattative di mercato molto stuzzicanti e clamorose.

Sul piatto ci sono nomi importanti come Emre Can, possibile prossimo rinforzo dei Red Devils, ma anche Mario Mandzukic e Paul Pogba, magari protagonisti di uno scambio. Ma non solo.

Sette anni dopo aver pescato proprio il francese a parametro zero dal club di Old Trafford, infatti, la Juventus potrebbe mettere a segno un altro affare a scadenza di contratto in casa United.

Il giocatore nel mirino è Tahith Chong, ala classe 1999. Secondo il Daily Mirror il giocatore è stato visionato dal vivo da un osservatore della Juventus durante la sfida tra la squadra Under 23 del Manchester e i pari età dello Stoke City, gara in cui l’olandese è partito da titolare giocando l’intero incontro.

Di origini cinesi, Chong, arrivato a Manchester dal Feyenoord nel 2016 e a scadenza nel giugno 2020, ha già debuttato con la prima squadra, giocando dall’inizio in Europa League contro l’Astana.

Al momento le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato a un accordo.