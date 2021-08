Juventus, quando arriva Kaio Jorge: la possibile data

Il brasiliano sarà il prossimo acquisto bianconero

Secondo quanto si apprende, il calciatore è atteso a Torino a metà settimana ma già ci si chiede quanto potrà essere disponibile. In tal senso, a dare una risposta, è Tuttosport che si interroga sui tempi necessari per vederlo in campo in maglia juventina. Considerato che dovrà rispettare la quarantena, verosimilmente al J-Hotel in modo da potersi allenare almeno in solitaria, e forzando un po' i tempi, Kaio Jorge potrebbe essere disposizione di Allegri per l’amichevole del 14 agosto, ma più probabilmente lo sarà per il 22 agosto, ovvero per l’inizio del campionato. Quanto al suo impiego, ovviamente, sarà il tecnico livornese a dettare e decidere i tempi.