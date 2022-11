Juventus, Rabiot chiede cifra monstre per rinnovare

Tra le note positive di questa prima parte di stagione in casa Juventus c'è sicuramente Adrien Rabiot . Il francese, spesso criticato dai più, è stato, invece, uno dei migliori della formazione di Allegri nelle prime uscite di campionato.

Proprio il momento di forma del francese ha portato la società a fare delle valutazioni in tema rinnovo. Come riporta calciomercato.com, però, le richieste dello stesso Rabiot per prolungare il rapporto con la Vecchia Signora, sono davvero elevate.