Juventus, Rabiot vince la causa contro il Paris Saint-Germain

Buone notizie per Adrien Rabiot. Il giocatore, arrivato alla Juventus in estate, ha vinto la causa contro il Paris Saint-Germain, colpevole di aver trattenuto al centrocampista cinque giorni di stipendio, oltre a non riconoscergli il bonus mensile di 40.000 euro. Questa era stata infatti la sanzione imposta dal club nei confronti del francese, colpevole di aver messo il like ad un video social in cui Evra esultava per il passaggio ai quarti di finale di Champions League del Manchester United ai danni dei parigini.

Come riporta L’Equipe, la commissione d’appello della Lfp, la lega calcio francese, ha dato ragione a Rabiot, ritenendo la sanzione infondata. Adesso il club potrebbe però rivolgersi al tribunale del lavoro.