Juventus, Real e Barcellona chiederanno i danni ai 9 club pentiti

I tre club hanno accusato le squadre che hanno pubblicamente dichiarato di voler lasciare la Superlega di aver commesso una “violazione materiale”

Il flop della Superlega è stato tanto forte quanto l'annuncio della nascita della competizione fondata da 12 club poi la maggior parte di essi scappati via e con appena tre ancora ancorati al progetto che difficilmente in futuro vedrà la luce. Juventus, Real Madrid e Barcellona non hanno fatto un passo indietro e la Uefa minaccia di estrometterli dalle competizioni calcistiche continentali per due anni. Ma si preannuncia una battaglia legale. Secondo il New York Times, spiegando che al centro della nuova disputa tra Superlega e Uefa ci sono due lettere: una che chiede di rinunciare al progetto, e che rimette le squadre al centro del sistema esistente in Europa, e un’altra che minaccia qualsiasi club che abbia intenzione di abbandonare la Superlega. Mittente della prima lettera è la UEFA, che ha chiesto ai club fondatori della Superlega di firmare per poi dedicarsi a una vera riforma del sistema europeo. Otto delle società coinvolte hanno già accettato di farlo, ma tre dei fondatori – Barcellona, Juventus e Real Madrid – non vogliono “abbandonare la nave”.