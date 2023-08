Juventus-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sarà possibile vedere nei bianconeri il giovane Weah mentre in attacco è da capire se verrà utilizzato Vlahovic. Secondo quanto affermato da Allegri in conferenza, il serbo potrebbe giocare uno spezzone di gara.

Nel Real ci sarà spazio per il neo arrivato Bellingham e in avanti anche per Joselu.

La partita tra le due squadre potrà essere vista dagli appassionati e tifosi anche in diretta tv e streaming. Juventus-Real Madrid, infatti, prevista, come detto, nella notte tra il 2 e il 3 agosto alle 1:30 italiane, potrà essere seguita con DAZN e con Sky. Precisamente con Sky sui canali Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio. In streaming sempre con DAZN, Sky Go e NOW anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.