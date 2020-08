Juventus, rebus Dybala: addio sempre più vicino… anche gratis

Da una parte la conferma di Cristiano Ronaldo che resta comunque molto chiacchierato in ottica mercato. Dall’altra il rebus Paulo Dybala, stufo di sentirsi sempre in bilico in casa Juventus. Ecco perché l’apertura odierna di Tuttosport dedica al futuro della Joya la prima pagina. “Muro contro muro”, scrive il quotidiano che chiarisce quale sia la situazione del numero 10 bianconero.

Dybala: via subito o gratis tra un anno

Potrebbe essere il tormentone del prossimo mercato. Il futuro di Paulo Dybala è in bilico più che mai. La Joya della Juventus è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Le strade percorribili, secondo il quotidiano sono due: o resta e si libera nel 2022 gratis o va via immediatamente. La terza possibilità, che in passato sembrava la più ovvia, ovvero quella del rinnovo, adesso sembra la più improbabile da seguire. La società bianconera deve prendere una decisione perché Dybala si è stancato di essere sempre al centro di rumors che lo vorrebbero lontano da Torino. Il rischio più grande è quello che la società possa perderlo gratis. Infatti, se la Joya non dovesse partire subito e soprattutto se non dovesse rinnovare entro una stagione, l’anno prossimo si troverebbe in scadenza col rischio, appunto, di dirgli addio gratuitamente. La Juventus deve agire e deve farlo in fretta…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE