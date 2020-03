Juventus, rebus per il futuro: addio Pjanic. E su Sarri…

L’emergenza coronavirus ferma il mondo, compreso quello dello sport. Ma il calcio si porta avanti e pensa al mercato. In casa Juventus è tempo di riflessioni per il futuro. Su tutti, la posizione di Miralem Pjanic è in serio dubbio. Il bosniaco è reduce da una stagione fin qui sotto le aspettative e la pausa per la pandemia è arrivata nel suo momento peggiore. Ecco perché tutte le possibili voci di mercato non sono da trascurare. Lo stesso vale per la posizioni di Sarri. Il tecnico, non ha ancora convinto, e potrebbe essere messo in discussione.

PJANIC – Il centrocampista è sempre stato il nome cardine per il gioco del tecnico toscano ma le sue prestazioni hanno generato diversi dubbi tanto che nelle ultime gare, Sarri gli ha preferito Bentancur, Matuidi o Ramsey. Qualcosa non sta funzionando e Pjanic potrebbe essere un nome caldissimo in ottica cessione. Il Paris Saint-Germain è sempre alla finestra e il bosniaco non ha mai fatto segreto di avere un certo feeling con la Francia.

SARRI – In caso di rinuncia a Pjanic, verrebbe meno anche l’idea di calcio di Sarri. L’allenatore non è ancora entrato nelle grazie della tifoseria e, forse, non ne avrà modo. Complice anche lo stop per il coronavirus, il toscano vive una situazione particolare. Difeso dalla società, attaccato dal tifo bianconero. La posizione del tecnico verrà valutata considerando anche il panorama calcistico europeo e quello che accadrà sulle altre panchine. I nomi di Guardiola e Zidane sono più che un’ipotesi.