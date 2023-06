Juventus, retroscena Cassano: “Mi offrivano tanti soldi, ma io…”

JUVENTUS VS ROMA – L’ex calciatore ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto a preferire ai bianconeri la Lupa: “Mi voleva la Juventus e mi offriva tanti soldi. Ho deciso di accettare on la Roma perché volevo giocare con Totti. Non ho preso in considerazione la Juventus e ho fatto il pacco a Moggi. Due giorni prima ero andato a firmare con la Roma. Sono stato tre mesi a casa di Totti e i suoi genitori mi hanno veramente trattato come un figlio. Mangiavo, bevevo, non mi facevano pagare un euro. Mi hanno trattato veramente bene" riporta areanapoli.it. Cassano da sempre non ha mai avuto peli sulla lingua e le battute al vetriolo nei confronti di Josè Mourinho sono un suo must.