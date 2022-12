Juventus-Rijeka, orario e dove vederla oggi

Juventus-Rijeka, le ultime

Non ci saranno tanti big in questa sfida ma la Juventus ha tutte le intenzioni di prendere sul serio l'impegno. La squadra di Allegri potrebbe affidarsi a Kean e Milik in attacco con Barbieri, McKennie, Locatelli, Fagioli e Kostic a centrocampo. In difesa, out Bonucci, Gatti dovrebbe guidare il reparto davanti a Perin. Potrebbe esserci spazio anche per altri giovani nella formazione della Vecchia Signora con Barrenechea e Soulé che dovrebbe giocare, magari a gara in corso. Da capire se Chiesa scenderà in campo, magari anche solo per uno spezzone.