Juventus, rivoluzione Pirlo iniziata: deciso il prossimo giocatore che dirà addio

Non solo Blaise Matuidi. In casa Juventus è scattata la rivoluzione “Pirlo”. Via i calciatori non necessari al progetto con la società che sta provando varie soluzioni per liberarsi di chi non è strettamente necessario. Dopo l’addio del francese, ecco un altro centrocampista prossimo ai saluti.

Juventus: Khedira vicino all’addio

Secondo Tuttosport sarebbe Sami Khedira il prescelto alla partenza dopo Matuidi. Il tedesco vorrebbe rimanere a Torino, ma il club sta cercando una soluzione per cederlo o per rescindere il contratto dato che non rientra nei piani del nuovo mister Andrea Pirlo. C’è tempo per trovare una squadra che sarà probabilmente in Germania. In alternativa, come il francese pronto per la MLS, scatterà la rescissione del contratto. Per il tedesco, arrivato come parametro zero, non ci saranno neppure problemi di bilancio e non farà registrare alcuna minusvalenza. Per il centrocampista pesa l’elevato ingaggio da oltre 12 milioni lordi.

