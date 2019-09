Juventus, Ronaldo a sorpresa: ecco perché è il secondo peggiore della storia…

Che il rapporto tra Cristiano Ronaldo e i calci di punizione non sia straordinario non lo si scopre adesso.

A dispetto della sua proverbiale rincorsa e comunque dei numerosi gol realizzati con Manchester United e Real Madrid, il portoghese non vede nella trasformazione dei calci da fermo una delle proprie specialità, ma la realtà sta andando oltre ogni immaginazione.

Secondo le statistiche riportate da As, in particolare, Ronaldo è addirittura il secondo peggior giocatore della storia della Serie A per tentativi falliti su punizione. Sono ben 18 complessivamente i tiri franchi non trasformati in gol, meglio solo di Camillo Ciano del Frosinone, che nella stagione 2018-2019 ha sprecato 21 tentativi.

Numeri che fanno specie se rapportati a un simile fuoriclasse, ma tant’è.

Considerando tutte le competizioni con la Juve, Ronaldo ha cercato la via del gol su punizione in 24 occasioni, quindici delle quali hanno colpito la barriera, due non hanno inquadrato la porta e sette sono stati parati dal portiere avversario.

Con in rosa specialisti come Dybala e Pjanic viene da chiedersi fino a quando Ronaldo sarà il primo tiratore bianconero…